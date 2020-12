Concachampions: Tigres, en busca de una nueva Final internacional ante Olimpia

Tigres continúa su camino hacia su primer título internacional y esta tarde se medirá ante el Olimpia en las Semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf 2020.

En los papeles, este aparenta ser un duelo contrastante, pues el conjunto mexicano tiene un valor muy superior al hondureño.

Ricardo Ferretti explotó en contra de la prensa y aseguró que Tigres no subestimará al Olimpia, que ha hecho méritos para llegar tan lejos en este torneo.

"Ustedes ponen muchas cosas, dicen muchas cosas y nosotros no las pensamos. Dicen cosas que no pensamos ni hemos dicho, es la opinión de ustedes, tienen ese derecho. 'Si pasamos, porque era muy fácil, si no pasamos somos una vergüenza'. Se tiene que respetar al contrario", mencionó.

De acuerdo a Transfermarkt, Tigres tiene un valor de 54.70 millones de euros, mientras que Olimpia tiene un valor de 5.8 millones de euros.

Los datos de dicho portal indican que los jugadores más caros de estos dos equipos son Leonardo Fernández (7.50 mde) y Michaell Chirinos (550 mil euros).

El técnico brasileño aseguró que sus dirigidos saben manejar la presión que genera este tipo de partidos: "Es normal (que los pongan como favoritos). La mentalidad es no menospreciar a nadie para no tener problemas, no creer que somos superiores", agregó.

Ricardo Ferretti espera un partido bastante complicado y peleado, tomando en cuenta la rivalidad que existe entre los equipos de México y los de Honduras.

“Es un equipo dinámico, sabe defenderse bastante bien, tiene buen contraataque y buen juego aéreo. Sabemos de la rivalidad, deberemos tener cuidado, estar muy atentos”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS: JAVIER AGUIRRE DEBUTÓ AL FRENTE DE MONTERREY CON VICTORIA SOBRE VENADOS