Diego Cocca aclaró rumores sobre su sueldo en Tigres: 'Estoy acá no por el dinero sino por el proyecto'

Diego Cocca, entrenador de Tigres, aclaró unos rumores sobre una supuesta cifra que se manejó respecto a su sueldo.

En conferencia de prensa, el directivo dejó en claro que está en el equipo Felino por el proyecto y no por el dinero.

"Quisiera agregar que no sé si corresponda o no pero lo quiero dejar bien en claro desde el primer día porque es mi manera de ser y es mi manera de manejarme sobre todo con el periodismo. Se manejan muchísimas informaciones, hay muchas que son falsas pero no puedo estar todos los días hablando de las cosas que son falsas, hay una que si y que afecta a mi persona, a mi cuerpo técnico y a mis jugadores entonces si eso pasa no lo voy a dejar pasar, están diciendo de una cifra de un contrato, cosa que no es cierta. Dejar en claro que yo estoy acá no por el dinero sino por el proyecto. Porque me senté con los dirigentes de Tigres a hablar de un proyecto, un plan que quizá es muy bueno, traer a los jugadores para que sea mejor y tener ese desafío de poder manejarlo así es que estoy en eso, estoy muy contento, no cobro el dinero que dicen que cobro, no me interesa. Lo que me interesa es lo mejor para el club. ¿Estamos? Muchas gracias y buenas tardes", sentenció el estratega.

DIEGO COCCA ACLARA RUMORES DE SU SUELDO Ojo a lo que dijo el DT de Tigres, luego de que se diera a conocer el altísimo supuesto salario que percibía en el cuadro regio @VladimirGarciaG pic.twitter.com/ht9IOT3wEd — W Deportes (@deportesWRADIO) January 27, 2023

Cabe recordar que el argentino tomó las riendas de Tigres a finales de noviembre del 2022, tras la salida de Miguel Herrera.

