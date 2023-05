Los Tigres de la UANL fue campeón del Clausura 2023 tras remontar una desventaja de dos goles ante las Chivas Rayadas de Guadalajara, esto en el Estadio Akron en Zapopan, Jalisco.

Durante un transmisión en Instagram Live, el delantero mexicano del cuadro felino (Diego Lainez) comentó lo que ocurrió en el pasillo a los vestidores de cara al descanso de los 120 minutos que se jugaron la noche del pasado domingo.

"Gente no hay que hablar antes de tiempo, la vida es 360, la vida es 360, gracias a los que siempre han estado muchas gracias, Íbamos dos cero, te digo que no hay que hablar antes de tiempo, la vida es 360, que muerto, que si iban a tener el titulo, el que ríe el último ríe mejor, así lo dijeron en su ultima semifinal, pero estaban agrandados al medio tiempo, no hat que hablar antes de tiempo", confesó en su transmisión en vivo.

Con este campeonato Diego Lainez se consagra como Campeón de la Liga MX por segunda ocasión, recordemos que la primera fue en 2018 cuando las Águilas del América vencieron a la Máquina Celeste de la Cruz Azul en lo que fue la reedición de a Final del 2013.

