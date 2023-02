Diego Lainez regresa por revancha; no es un retroceso, señala Mauricio Culebro

La regreso de Diego Lainez a la Liga MX tras su paso por el Real Betis y el Braga ha generado polémica, pues ha polarizado a la opinión que discute si fue o no un retroceso en su carrera fichar con los Tigres a los 22 años. Es por eso que el presidente felino, Mauricio Culebro salió a defender a su nuevo jugador y destacó que esta decisión no es un retroceso en la carrera de Lainez.

‘Regresar a México no es un retroceso, Diego tiene una revancha personal y muchas ganas de jugar después de no jugar el Mundial’, acotó el directivo felino en entrevista con Marca Claro.

Además, Culebro destacó el hambre de triunfo que tiene Diego, sobre todo después de quedar fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana para Qatar 2022 y confía que su incorporación ayude a los felinos a conseguir el título.

‘Tiene toda la necesario para triunfar en Tigres. Le presentamos el proyecto de la institución y hubo voluntad de ambas partes para llegar a buen puerto. El objetivo es uno y es el ser campeón’: señaló.

Finalmente, aseguró que Lainez no fichó con los universitarios por cuestión económica, pues las cifras de sueldo de dos millones que se manejan no son ciertas: “No esperaba que se mencionaran cantidades que no son ni remotamente cercanas a ser ciertas. Me queda claro lo que es Tigres a nivel nacional, lo asumimos como una institución grande", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES: GIGNAC Y EL CONJUNTO FELINO PREPARAN UNA NUEVA RENOVACIÓN POR DOS AÑOS