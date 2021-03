Enrique Esqueda: 'Tigres me vetó del futbol mexicano, las puertas me las cerraron'

Acceso denegado. Enrique Esqueda, viejo conocido de la Liga MX y Campeón del Mundo Sub 17 con México en 2005 en Perú, reveló que tras una disputa contractual con su exequipo Tigres, su nombre está vetado en el balompié mexicano.

Durante una entrevista con ESPN, el también exjugador de equipos como América, Pachuca, Atlas, Veracruz y Chiapas, destacó que el conjunto felino le cerró todas las puertas para volver al futbol de México a pesar de su paso por el Viejo Continente.

"Yo creo que las puertas me la cierran los Tigres, creo que me la cierran por completo, es más, yo creo que me vetaron, nunca lo he preguntado a los mandos mayores pero estoy más que seguro, de alguna manera había hecho un nombre en mi país, eran ya varios años los que había jugado y me había estado manteniendo a pesar de mis lesiones y ahí seguía, entonces de un momento a otro ya no tuve ninguna oferta en México en ninguna división.

"Después de jugar en Europa pensé que las puertas se abrirán de nuevo, he visto muchos casos de compañeros que van a Europa y simplemente con ese hecho regresan y juegan en México, pensé que conmigo iba a ser el mismo caso, yo estuve jugando previa de Europa League, estuve haciendo goles en Polonia, me fue bastante bien y no tuve ninguna oferta en México, estoy seguro que fue por el veto de Tigres", explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES: RECORDÓ EN REDES SOCIALES SU DESCENSO HACE 25 AÑOS

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES: RECORDÓ EN REDES SOCIALES SU DESCENSO HACE 25 AÑOS