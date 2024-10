Florian Thauvin sobre su llegada a la Liga MX: "Fue el peor error de mi vida"

Florian Thauvin, campeón del mundo con la Selección de Francia en la Copa del Mundo de Rusia 2018, estuvo con los Tigres de la UANL en la Liga MX después de no haber renovado su contrato con el Olympique de Marsella, donde solo duró tres torneos en San Nicolás de los Garza.

38 partidos, ocho goles y cinco asistencias después, además de irse sin títulos, el extremo francés se fue de nuestro país para irse a jugar con el Udinese en la Serie A, donde ahora, poco más de tres años después de su llegada a la Liga MX, habló sobre lo que vivió en su paso con los Tigres de la UANL.

Este lunes, en entrevista para el diario italiano Sportweek, el francés aseguró que venir a la Liga MX fue el peor error de su carrera, asegurando que el ritmo del futbol nacional no le permitió mantener ciertos estándares, por lo que cuando se le presentó la primera oportunidad de marcharse, la aprovechó.

"Fue el error más grande de mi vida, estoy acostumbrado a los ritmos altos (de competencia) y el futbol mexicano no fue lo que esperaba. No me dio la oportunidad de mantener ciertos estándares", comentó el ahora jugador del Udinese en la Liga de Italia, donde, desde su arribo, ha jugado un total de 53 juegos, ha marcado 10 goles y ha asistido en ocho ocasiones.

