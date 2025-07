Gacelo López manda mensaje contundente tras fichar con Tigres: “Vengo a ser campeón”

Edgar Iván ‘Gacelo’ López es nuevo refuerzo de los Tigres de cara al Apertura 2025 y tras arribar al conjunto norteño el delantero de 26 años ha dejado un mensaje contundente al destacar el objetivo que tiene a su llegada.

Gacelo López l IMAGO7

El exjugador del Toluca aseguró que llega al conjunto norteño en busca de alzar el título: “La verdad, sí, como tú lo comentas, vengo a ser campeón. Pero bueno, en cuanto me enteré de que Tigres me quería, la verdad no lo dudé”.

Gacelo López resaltó la grandeza de la institución y reconoce que tiene un buen arropamiento por parte de los aficionados: “Es un gran club. De afuera se nota que es un gran club, tiene una excelente afición y fue eso por lo cual decidí venir”.

Liga MX l IMAGO7

Competencia

Edgar Iván López es consciente que llega a un equipo en donde se encontrará una competencia por el ataque felino: “Bueno, la verdad que el plantel que tiene Tigres es muy emocionante. O sea, me gusta la competencia. Tigres tiene muy grandes jugadores. Y nada, eso creó un cambio y Tigres se fijó en mí y ahora estoy motivado para estar aquí”.

“La verdad que vengo concentrado y enfocado a dar mi máximo desde el primer minuto, desde el primer instante. Trabajando día a día con mis compañeros. Y no, hasta yo vengo a trabajar desde el inicio para lograr los objetivos del club”, mencionó.

Debut Apertura 2025

Los Tigres se encuentran listos para iniciar su andar en el Apertura 2025. Cabe mencionar, que no harán su debut en la Jornada 1 ante Chivas debido a las mejoras al Akron y estarían debutando en la fecha 2 en casa ante los Bravos de Juárez.

Tigres l IMAGO7

