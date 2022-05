Gignac tomó como estandarte a Michael Jordan para la remontada ante Atlas

Tigres va en busca del pase a la Final del Clausura 2022, para ello tendrá que remontar al Atlas, y al parecer, el equipo camina con fe o al menos así lo dejó ver André-Pierre Gignac en su cuenta de Instagram.

El delantero de los universitarios se animó a postear en redes un mensaje emitido Michael Jordan cuando era parte del conjunto de los Chicago Bulls en la NBA.

"He perdido más de 9 mil tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces me han encomendado tomar el tiro ganador del juego y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso tengo éxito", decía la imagen, a la que agregó: "Vamos por el partido perfecto".

El próximo sábado 21 de mayo, Tigres recibirá a Atlas en El Volcán para disputar la Vuelta de la Semifinal en punto de las 20:00 horas.

