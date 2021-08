Herrera aseguró que hay árbitros a los que no les gusta que los equipos mexicanos ganen

Tras la derrota contra Seattle Sounders, el técnico de los Tigres, Miguel Herrera, se manifestó en contra del arbitraje y el formato en el que se desarrolla la Leagues Cup, pues aseguró que los equipos de Liga MX juegan con todo en contra, incluyendo a silbantes a los que no les gusta que ganen los mexicanos.

"Son torneos en los que el día de mañana esperemos se vayan organizando mejor, que sea ida y vuelta, vienes aquí a su merced, a sus casas, con su balones, con sus árbitros que no les gusta que los mexicanos ganen, este panameño ( John Pitti) siempre tiene algo en contra de los clubes mexicanos y selección mexicana", explicó en conferencia.

Sin embargo, la molestia de Miguel Herrera fue tanta, que no solamente cargó en contra del arbitraje, ya que también lo hizo contra sus jugadores, mencionando que si los jugadores no corren durante los partidos, habrá cambios en la alineación titular.

"El equipo no está teniendo la intensidad que queremos, se está parando, los rivales no paran corren, después de que me mostraron contra Santos con diez hombres y lo pasamos por arriba y le sacamos un resultado, el que no corre en este equipo no jugará, tenemos que tenerlo claro.

