Alexis Vega: 'Juego igual en Chivas que en la Selección Mexicana'

Alexis Vega juega igual en Chivas que en la Selección Mexicana. El delantero del Guadalajara aseguró que el nivel que mostró durante los Juegos Olímpicos fue producto de vivir un buen año con el conjunto rojiblanco, por lo que aseguró que su rendimiento es el mismo en su club como en el representativo nacional.

“Trato de trabajar para mí, para mi equipo. No sé cómo puede decir eso, más de un año he mostrado cosas importantes, regularidad que nunca había tenido en mi carrera. De Chivas ya iba con un gran nivel y en la Selección fue de la misma manera. Yo juego igual que en la Selección que en Chivas”, aseguró el futbolista en conferencia.

‘Gru’ aseguró que no se desconcentró por los rumores que lo ponían en órbita de diversos clubes de Europa, por lo que dejó en claro de que seguirá comprometido con el Rebaño hasta que tenga que salir.

“No me desconcentré. Fui a la Selección a trabajar, sabía que había visores de Europa, pero seguí en lo mío. No sé si hablaron de mí, si me ponen en un equipo u otro, no tengo consciencia de todo lo que se dijo. Estoy acá, me debo a mi equipo y seguiré trabajando para seguir trascendiendo”, puntualizó.

Alexis aseguró que pese a la obtención de la medalla olímpica aún tiene varios objetivos por cumplir dentro del futbol, por lo que además del campeonato con Chivas sueña con conseguir el título de goleo en la Liga MX.

“Tengo muchísimos retos por delante, quiero seguir consolidándome, ganarme un lugar en mi equipo, pelear un campeonato y ¿por qué no? un campeón de goleo, eso me ilusiona bastante. Me ha tocado aportar con más asistencias que goles, pero la prioridad es el equipo. Que se venga lo que se tenga que venir”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHOFIS LÓPEZ ADMITIÓ ERRORES EN CHIVAS: 'TAMPOCO FUI UN ANGELITO'