Herrera tras la derrota: 'Nos faltó la movilidad que hemos mostrado en el torneo'

Tras la derrota de su equipo a manos del América, Miguel Herrera reconoció que a su equipo le ha faltado la movilidad que mostró a lo largo del torneo y en un análisis, concluyó que quizá esto se debe a exceso de confianza por saberse ya calificados a la Liguilla.

“Nos ha faltado esa movilidad que veníamos teniendo, no hemos generado el futbol que veníamos mostrando, nos estamos parando esperando que un compañero resuelva el partido, por la calidad de los jugadores, pero si de repente el rival te hace el dos contra uno y se convierte en un duelo más difícil, tenemos que tener esa movilidad y no la estamos teniendo. Estamos en un analisis de saber si nos relajamos por calificar o encontrarnos que no vamos a salir del segundo lugar y ahora tenemos que concentrarnos para cerrar bien y preparar la Liguilla”, declaró el Piojo en conferencia de prensa.

Respecto a la polémica expulsión del elemento felino, Guido Pizarro por un pisotón sobre el defensa americanista, Luis Fuentes, Herrera dijo que no tiene nada que decir en contra de la derrota y asumió la responsabilidad de la misma.

“Son jugadas que tienes que ver en la televisión. Fuentes cae junto encima de los pies y Guido no quiere pisarlo, pero al final de cuentas es una jugada accidental y se toman como rojas, por eso estábamos reclamando, pero en la revisión no hay nada que decir, hoy no hay nada que decir del arbitraje, nosotros hoy tuvimos toda la responsabilidad de no haber conseguido el resultado”, explicó.

Finalmente, el extécnico de las Águilas advirtió que los universitarios van a trabajar para revertir su situación en estos dos últimos partidos en los que se llevaron la derrota.

“Trabajando, no hay otra forma que no sea trabajando y haciendo lo que tienes que hacer, volviendo a retomar las bases de lo que veníamos haciendo, del esfuerzo, de la determinación y solamente así. No hay otra forma”, finalizó.

