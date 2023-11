Julián Quiñones confiesa acercamientos con Tigres y Gignac antes de firmar con América

Julián Quiñones, refuerzo bomba de América para el Apertura 2023 y delantero de la Selección Mexicana, confesó que previo a llegar a las Águilas, los Tigres lo buscaron de nueva cuenta, sin embargo, el jugador naturalizado señaló que regresar a la Sultana del Norte sería un retroceso para su carrera.

En una entrevista para TUDN, el atacante de 26 años señaló que después del bicampeonato con Atlas, aún con Diego Cocca en el banquillo, Julián tuvo una oferta de Tigres, sin embargo no quiso aceptarla, pues no quería volver a un equipo del cual ya había salido.

“En ese momento estaba Cocca y le dije ‘la verdad no quiero ir porque estoy bien mentalmente e ir a jugar con Tigres es retroceder a todo lo que dejé atrás", expresó Julián.

De igual forma, al delantero del América señaló que André Pierre Gignac, referente histórico de Tigres, trató de convencerlo, pero que se mantuvo en su postura, pues también recalcó que no tenía buena relación con la afición felina.

" De hecho, Gignac me habló y me dijo ‘vente para acá’, le dije ‘no gordo, no me llevo muy bien con la afición para yo irme a meter allá’”, comentó el delantero.

Por último, Quiñones asegura que cuando llegó la oferta de América, la respuesta fue totalmente diferente, pues reveló que desde niño veía los partidos de las Águilas en Colombia, por lo que llegar a Coapa, para él, fue cumplir un sueño.

“No la pensé, la verdad dije que sí. Yo siempre había querido estar jugando acá, cuando estaba en Colombia pasaban los partidos, los miraba, me parecía un buen equipo. Cuando llegué, no te miento, duré dos o tres semanas que no me la creía que estaba acá. Me miraba la camiseta y no me la creía, a raíz del tiempo fui asimilando lo que es este equipo”, sentenció.

En su primera temporada con América, Julián Quiñones ha disputado 17 partidos entre Liga MX y Leagues Cup, en los cuales ha marcado ocho goles y registra cinco asistencias.

