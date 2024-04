"La dinastía de Tigres va para abajo", Carlos Ponce sobre la derrota ante Columbus Crew

Tras caer eliminados ante Columbus Crew en CONCACAF Champions Cup, Tigres, después de casi una década de gloria con André-Pierre Gignac, Nahuel Guzmán, Guido Pizarro y Javier Aquino, comienza a mostrar un punto de inflexión en el que la 'generación dorada' comienza a necesitar de un relevo.

Y es que al ser mayores de 35 años la mayoría de estos futbolistas, la realidad es que los Felinos están en una etapa en la que poco a poco se comienza a hacer una obligación un cambio generacional. Ante esto, Carlos Ponce de León, director de marca de RÉCORD, señaló que la dinastía de los de Nuevo León ya empieza a terminarse.

En el programa de este martes de RÉCORD+, Ponce comentó que la eliminación de Tigres no fue por soberbia, sino que es porque simplemente se enfrentaron al mejor equipo de la Major League Soccer. Sin embargo, sí reconoce que es sorpresiva la caída de los Felinos en el Estadio Universitario.

"Creo que ayer Tigres, no necesariamente que haya sido soberbia, se topó con el mejor equipo de la MLS, mejor que Inter Miami de Messi, se topó con el campeón, no sacó renta, cosa que los demás mexicanos si aprovecharon... En casa, con toda esta generación, con esta dinastía fabulosa que forjaron los Tigres, cayeron en penaltis, es algo que no lo pensábamos", comentó Carlos.

Y es que en la tanda de penaltis, André-Pierre Gignac y Guido Pizarro, piezas claves de esta época dorada del equipo, fallaron su respectivo tiro. Tras esto, Carlos Ponce confirma que este ya es el punto definitivo para una reeconstrucción del equipo y dejar atrás a los jugadores con los que se brilló por años.

"Sabemos de la capacidad de Gignac y termina fallando, me parece que fue circunstancial, pero también como dicen Enrique, es el principio, al fin. Es el el punto de inflexión donde ya por fin esta dinastía que estuvo ahí arriba para mí, ya va para abajo", sentenció.

