¿Liderazgo compartido? Guido Pizarro revela quién será el capitán de Tigres

Con la ventaja del gol de visitante tras el empate 1-1 en la ida frente al FC Cincinnati, los Tigres se alistan para cerrar la serie en casa en el Estadio Universitario de Nuevo León, en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

IMAGO7

Antes del crucial encuentro, el técnico Guido Pizarro dio a conocer a los tres jugadores que portarán el gafete de capitán en su equipo: Jesús Angulo, Juan Brunetta y Fernando Gorriarán.

IMAGO7

El estratega destacó que los tres futbolistas encarnan los valores que busca en un líder dentro y fuera de la cancha.

“Sobre el tema de la capitanía, ya se los he transmitido a ellos (jugadores); considero que es un liderazgo compartido, los tres son los capitanes del equipo porque me representan en el juego, me representan en valores”, explicó Pizarro.

IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Carlos Salcido revela cómo Jorge Vergara lo obligó a tomarse unas vacaciones