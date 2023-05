Miguel Herrera sobre eliminación de Tigres: "Una situación desafortunada"

Miguel Herrera, exentrenador de Tigres y actual estratega del Tijuana, evitó la polémica en torno a la eliminación de los felinos en Concacaf Liga de Campeones frente a León y calificó el tropiezo como "una situación desafortunada".

El Piojo respondió de forma política acerca de si el tiempo le dio la razón, luego de ser despedido de Tigres tras declarar que el equipo estaba "viejo" para el futbol.

"La verdad no hay nada qué hablar, es una situación a la cual ya no me toca dirigir, ya no me toca opinar; es una situación desafortunada, porque es un gran club, pero bueno, así es el futbol, León hizo un buen partido y nada más", expresó para ESPN.

"No sé (sobre si pesó la edad de los jugadores en la eliminación del torneo de la Concacaf), la verdad habrá qué preguntarle a la directiva. Yo ahora estoy muy concentrado en armar a Xolos y creo que es un gran reto para mí", agregó.

Por otro lado, Miguel Herrera se refirió al tema de las multas que deberán pagar los equipos que terminaron en los últimos lugares de la tabla de cocientes.

Días atrás, el hijo de Ricardo Salinas Pliego aseguró que ninguno de los equipos de la Liga MX que han terminado en el fondo de la porcentual, han pagado las multas correspondientes.

"Ya se aclaró eso, fue un error de la entrevista. Pero acá, todo se ha pagado en tiempo, en su momento, lo que les ha tocado. Yo lo platicaba con Jorge (Jorgealberto Hank) y me decía: 'Pues habrá qué decirles a ver quién me regresa el dinero que tuve qué pagar las dos veces pasadas y ahora que tengo qué volver a pagar'", agregó.

"Comprometido con lo que Jorge quiere con su equipo", añadió Herrera sobre su estancia en Tijuana.

"Desafortunadamente, en el torneo no pudimos salvar esa situación (pagar la multa), pero bueno, ya dispuestos a armar a un equipo que esté peleando arriba y que no esté con esa preocupación de estar pagando dinero", concluyó.

