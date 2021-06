Miguel Herrera sobre Orbelín Pineda: 'Es un jugador muy atractivo, ojalá se pueda traer'

Orbelín Pineda es uno de los mejores jugadores mexicanos en la Liga, por lo que ha despertado el interés de poderosos equipos como Tigres.

Miguel Herrera, nuevo técnico felino, no ve imposible que llegue al conjunto regiomontano, ya que aún no ha renovado con Cruz Azul.

"Es un jugador muy atractivo, ojalá se pueda traer; no es que sea un imposible, si ya llegó Florian que me parece una calidad más por encima de lo que podamos pensar de cualquier otro jugador, porque es campeón del mundo, porque ha marcado mucha diferencia; Orbelín es un jugador muy atractivo, decir sí y luego si no llega, tiene contrato con Cruz Azul, acaba de ser campeón, es mexicano, es muy atractivo".

"No pasa porque haya dinero, hay veces que el equipo rival te dice 'no', hay que ver qué piensa el muchacho, nos encantaría que llegara... por ese lado tengo entretenido al señor Culebro", mencionó para Multimedios.

En caso de fichar a Pineda, lo ideal sería que un jugador de ataque salga, por lo que Piojo compartió su decisión entre el Diente López y Leo Fernández.

"A mí no me desagrada (Leo), yo veo en Nico y en Leo un jugador muy similar, con mucho más gol Nico López que Leo, con mucho más gol, más ida y vuelta, entonces mi cabeza me dice si tuviera que trabajar con uno, a como los vi, porque no he trabajado con ninguno, a como los vi y los vi en los videos, pensaría más ahorita en Nico", agregó.

