Miguel Herrera: 'Trabajo para demostrar que el equipo está listo'

Después de caer en la primera Jornada ante Cruz Azul, Tigres hila tres partidos con victoria que lo colocan en la tercera posición de la tabla general y el técnico Miguel Herrera aseguró que el equipo va en ascenso para encontrar su mejor versión.

"No es que el tiempo me dé la razón, es lo que buscamos en el trabajo, no quiero restregarle a nadie que tengo la razón, no estoy ni cerquita de ser el correcto para decir lo que está pasando; trabajo para demostrar que el equipo está listo", dijo el Piojo en conferencia de prensa.

Además, el estratega resaltó el trabajo de su equipo, que no ha recibido gol en sus tres victorias recientes.

"Igor y “El Flaco” (Diego Reyes) han mantenido un gran nivel en estos tres partidos, pero tampoco es para decir que tememos a los mejores centrales de México; tenemos que seguir trabajando para modificar ese nivel, vamos a rotar cuando tengamos que rotar y a modificar cuando tengamos que modificar", dijo Herrera.

