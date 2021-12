Miguel Herrera tras remontada de Tigres: 'Ganó el equipo que lo buscó ganar'

Ganó el que merecía ganar. Para Miguel Herrera, entrenador de Tigres, el triunfo en el Volcán fue más que merecido para su equipo, ya que considera que fue el que intentó imponer condiciones desde el arranque del partido.

“No hubo un cambio. El partido lo ganó el equipo que lo buscó ganar. En el primer tiempo no cayeron los goles. En el segundo arriesgamos porque estamos de local y ellos se encontraron con una pelota para hacer su gol y tuvimos que arriesgar para llevarnos un resultado que no fuera a favor de ellos.

“La gente entró a hacer lo que tienen que hacer. No tengo un once o doce jugadores sino 25 o 26 y todos están dispuestos a partirse el alma. Los que entraron lo hicieron muy bien, hicieron su trabajo. Me voy tranquilo con la entrega y determinación del equipo. No pasa nada, es el primer tiempo y vamos ganando, hay que cerrar el segundo tiempo allá”, declaró en conferencia.

El ‘Piojo’ dejó en claro que viajarán al Nou Camp a plantear el mismo partido que este miércoles en el Estadio Universitario, ya que descartó que vayan a tomar precauciones para mantener la ventaja, sino que irán a buscar el sentenciar la serie.

“Vamos a ir a buscar el partido, no vamos a ir a aguantar el resultado. Vamos a ir a pelearlo, no a salir a defendernos.

"Vamos a salir a hacer lo que hicimos hoy, tener la pelota, manejar los momentos y no pensamos en cuidar el resultado, sino en ampliarlo”, puntualizó.

Con respecto a Carlos González que fue la figura del partido con un gol y una asistencia, Herrera destacó el rendimiento que está teniendo y el reconocimiento que le ha brindado la afición en los últimos encuentros donde el paraguayo ha sido determinante.

“La afición ya se conectó también con Charly. Hoy hace la jugada del gol del triunfo y el gol de Florian también lo pone él. La gente, obvio que es exigente, pero Charly se conectó bien a la exigencia de la gente y convirtió los abucheos en aplausos. Eso es lo más bonito del futbol”, concluyó el estratega universitario.

