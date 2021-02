Mundial de Clubes: Tuca Ferretti, sin sentimientos encontrados por enfrentar a Palmeiras

Sin 'sentimientos encontrados'. De cara al juego de Semifinal ante Palmeiras por la Semifinal del Mundial de Clubes, Ricardo Ferretti, técnico de Tigres, explicó que el hecho de haber nacido hace 66 años en Río de Janeiro no le causa ninguna sensación especial al enfrentar a un equipo de Brasil.

En charla ante los medios, Tuca explicó que en el pasado se enfrentó a equipos brasileños y no cambió nada en lo sentimental, pues es un juego profesional y se debe disputar con respeto.

"En lo personal, no me cambia nada. Ya enfrentamos a equipos brasileños, el hecho de que haya nacido en Brasil, no me cambia nada. Es otro equipo que vamos a enfrentar, como siempre, con respeto.

"En el juego pasado teníamos un objetivo, lo logramos y ahora toca Palmeiras. Pero que sea brasileño, chino, coreano, italiano o alemán, nosotros tomamos los partidos de la misma forma y mañana no será excepción", explicó.

