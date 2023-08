Nahuel Guzmán no le cierra las puertas a la MLS: "Sí la considero"

Nahuel Guzmán, actual portero de Tigres, aseguró que no se cierra ante la posibilidad de jugar en la Major League Soccer, pues es algo que también vendría por una decisión familiar.

En una entrevista con David Faitelson, Nahuel señaló que sí considera jugar en la MLS si algún equipo llega a buscarlo, pues eso es una señal de que el portero argentino aún puede aportar cosas bajo la portería.

“Sí, sí la considero. Primero porque sería que algo estoy haciendo bien, y porque daría indicios de que todavía estoy vigente. No es fácil que un equipo nos venga a buscar a nosotros como jugadores si no estás haciendo algo bien. Por ese lado sí lo consideraría, y bueno hoy en día hay una cuestión familiar que también hay que tener en cuenta en ese tipo de decisiones”, comentó Guzmán.

El arquero histórico de Tigres aún tiene contrato con los Felinos hasta 2025, por lo que al terminar su actual acuerdo, el portero tendría 39 años. En distintas ocasiones, Nahuel ha confesado que quiere jugar hasta sus 40 años de edad.

Asimismo, al ser cuestionado sobre su futuro retiro de las canchas, Nahuel señaló que no se ve como director técnico, sino que el preferiría estar en la gerencia deportiva de algún equipo.

"Quiero ser feliz, No me veo como entrenador uno, pero sí creo que puedo ser buen ayudante. Hice un curso de máster deportivo, me gustó, porque tuve la oportunidad de juntarme con la gente de Tigres, ver por qué la marca se crea de esta manera, qué hay que hacer, la camiseta, los patrocinadores", expresó.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CUAUHTÉMOC BLANCO PONE A JORGE CAMPOS POR ENCIMA DE GUILLERMO OCHOA