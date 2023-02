Nahuel Guzmán reveló porque Lainez no llegó al América: "No le pusieron la plata"

Esta lunes Nahuel Guzmán, arquero de los Tigres de la UANL, ventiló el secreto peor guardado del fichaje de Diego Lainez con el equipo regiomontano, la razón para la cual escogió al cuadro felino sobre las Águilas del América.

Guzmán, junto a el propio Diego Lainez e Igor Lichnovsky, contó que no fue al América porque en Coapa no le quisieron dar el dinero que pedía para volver a México, algo a lo que Tigres no le vio problema y ofertó por llevarlo a San Nicolás de los Garza.

"¡Porque no le pusieron la plata!", dijo Nahuel respondiendo a la pregunta de por qué no llegó al América. Mientras que Igor señalaba que "el futbol es un negocio también", aseguró el arquero sudamericano

El propio Lainez comentó que "por respeto a las parte involucradas" no iba a comentar nada al respecto, pero aseguró que Tigres siempre lo buscó para el momento en que el deseara regresar a México lo hiciera con el cuadro felino.

Recordemos que Santiago Baños, Director Deportivo de las Águilas, confirmó que Lainez pedía dos millones de sueldo, asegurando que era una cantidad exagerada para alguien que venía sin jugar: Diego pide 2 millones de dólares de sueldo para fichar, y darle eso a un jugador que no juega más del 15 por ciento de los minutos en el último año no es correcto", contó el directivo en su momento.

