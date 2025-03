¡Oficial! Guido Pizarro es presentado como nuevo entrenador de Tigres

Guido Pizarro fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de Tigres en una conferencia de prensa encabezada por el presidente del club, Mauricio Culebro. El ex capitán auriazul, que se retira del futbol profesional e inicia su carrera en el banquillo, aseguró estar convencido de su modelo de juego y de la forma en que construirá su equipo.

El nuevo estratega felino destacó que su objetivo es hacer de Tigres un equipo protagonista en cualquier cancha, basado en la competitividad y el trabajo dentro y fuera del campo. “Ir en busca del resultado está en las formas y lo que podemos construir. Internamente los chicos saben la prioridad del equipo, y a partir de ahí iremos construyendo esta historia”, afirmó.

Guido Pizarro | IMAGO7|

Pizarro también habló sobre la confianza que la afición debe tener en su proyecto a pesar de no haber dirigido antes. “La experiencia te la va marcando el camino. Me he rodeado de mucha gente, pero me interesa lo personal. Esa experiencia nos la dará cada fin de semana para mejorar”, comentó, asegurando que su formación ha estado influenciada por varios entrenadores a lo largo de su carrera.

'Quiero a los jugadores, pero quiero más a Tigres'

Finalmente, dejó en claro que su prioridad será el equipo por encima de cualquier individualidad. “Cada jugador sabe que los quiero mucho como personas, pero quiero más al equipo. Si nosotros mejoramos como equipo, tendremos más chances de ganar. El modelo de juego que tengo pensado los invitará a mejorar y crecer, pero es un camino que debemos recorrer juntos”, sentenció.

Mauricio Culebro | IMAGO7|

