Piojo Herrera: ‘El Clásico Nacional junta más gente que el Regio’

Este sábado será el Clásico Regio número 127 y previo al encuentro Miguel Herrera, director técnico de Tigres, señaló que el duelo entre los Felinos y Rayados de Monterrey es más pasional que otros, pero que en cuanto a gente, el Clásico Nacional junta más.

“Pasionalmente este es el más pasional, el que la gente está esperando, la gente siempre está hablando de futbol, territorialmente, obviamente el Clásico Nacional, el América-Chivas junta más gente, expectativamente es más grande, pero a nivel de pasión, este sin duda es más importante”, expresó Piojo Herrera en conferencia de prensa previo al partido.

Además, señaló que el Clásico Tapatío, que también se juego este fin de semana, de igual forma se juega con pasión, aunque nunca le haya tocado dirigir uno.

“El Clásico Tapatío se ha hecho viral más a buscar un clásico regional, pero también es con pasión. No te puede decir algo porque no me ha tocado dirigirlo ni espero me toque ya en mi carrera dirigir un clásico allá”, agregó.

Por último, fiel a su estlio, el mandamás de Tigres reveló el 11 inicial para enfrentar el Clásico Regio.

Nahuel Guzmán, Jesús Dueñas, Igor Lichnovsky, Guido Pizarro, Jesús Angulo, Javier Aquino, Rafael Carioca, Juan Pablo Vigón, Luis Quiñones, Florian Thauvin y André-Pierre Gignac serán los que salten a la cancha del Estadio Universitario para enfrentar a los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich.

