Diego Valdés sobre el América: 'Todavía queda campeonato y podemos entrar al Repechaje'

De los movimientos que realizó la directiva azulcrema en el pasado mercado de fichajes, la llegada de Diego Valdés fue de lo que más ilusionó al americanismo, sin embargo, después de 10 Jornadas, el equipo no es último lugar por un gol y es que las incorporaciones que tuvo la plantilla no han podido entregar los resultados que se esperaban.

“Sabemos que no estamos bien, no se están dando los resultados, una victoria en el transcurso del torneo es muy complicado, los que veníamos llegando veníamos con otras ilusiones, pero esto es futbol y sabemos que debemos de seguir trabajando, tenemos que seguir porque todavía queda campeonato y podemos meternos al Repechaje”, confirmó en conferencia de prensa.

“No me imaginaba esto, es un reto muy positivo para mí. Esto es futbol, a veces se pasan por estas cosas, me ha tocado vivirlo en otros equipos. Me queda trabajar, mis compañeros también lo hacen, lo vivimos en el día a día. Sabemos que se puede salir de esta”, agregó el chileno.

No obstante, en Coapa son conscientes de que el domingo ante Toluca es su última oportunidad para volver a la competencia y sacudirse la racha de resultados negativos, por lo tanto el grupo está convencido de querer salir por los tres puntos y así conseguir su primera victoria en casa en el campeonato.

“Estamos muy bien como grupo, sabemos que necesitamos los tres puntos y estamos entrenado para eso para lograr el triunfo para nosotros y para la afición , es importante creer que vamos a salir con todo este fin de semana para que así sea. Los partidos de local serán muy importantes”, sentenció Diego Valdés.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: FERNANDO ORTIZ CONFIRMÓ QUE SERÁ DT DE LAS ÁGUILAS LO QUE RESTA DEL CLAUSURA 2022