Adrián Chávez: ‘América se vino abajo anímicamente desde la derrota con Pumas’

Adrián Chávez cree que la crisis del América dio inicio el día que cayeron ante Pumas en los Cuartos de Final del Clausura 2021, pues desde entonces, el equipo se encuentra hundido.

"El equipo desde la derrota con Pumas (el torneo pasado) se vino anímicamente abajo y creo que no se logró recuperar. Se fueron los jugadores, llegaron otros, pero el equipo no logró entender esa parte de que el América es de esos equipos que siempre tienen que ir para adelante", dijo el exportero Azulcrema para RÉCORD.

Aunado a eso, la problemática de las Águilas se acentuó con la rebelión de los jugadores hacia su exentrenador, Santiago Solari, quien terminó siendo cesado por dejar de dar los resultados que mostró al inicio de su gestión.

"Lamentablemente, el América no empezó a carburar, los jugadores empezaron a no querer al técnico, lo que él (Santiago Solari) pregonaba ya no era como lo estaban haciendo antes y creo que por eso el equipo está anímicamente mal", finalizó.

