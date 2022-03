Adrián Chávez sobre el América: 'Será un error traer a Larcamón, pasará lo mismo que con Solari'

Para Adrián Chávez, la solución en el banquillo del América no es Nicolás Larcamón, actual técnico del Puebla, quien está llamando la atención por su gran desempeño con La Franja, equipo que desde su llegada se ha convertido en un protagonista de la Liga MX.

"Sería un error (traer a dirigir a Larcamón) Pasaría lo mismo que con Solari. No es lo mismo dirigir a un equipo como el Puebla, con el debido respeto. Es un equipo que lo puede dirigir gente como él, gente joven.

“Este equipo no tiene presión, no tiene a la prensa, no tiene a la gente, no tiene a todo el mundo encima de él. El América es otra cosa, los que hemos estado aquí sabemos lo que es el América y no cualquiera lo puede dirigir", declaró el exportero americanista en charla con RÉCORD.

Para Chávez, son los promotores los que intentan que el joven entrenador llegué al banquillo de las Águilas para la próxima campaña, en la que los de Coapa se darán a la tarea de buscar un nuevo timonel.

"Son los promotores (los que quieren poner a Larcamón en el América) como siempre", agregó.

Larcamón actualmente se encuentra enfocado con el conjunto de la Angelópolis, equipo que marcha como sublíder del torneo, y que apenas perdió el invicto en la fecha 10 ante el Atlético de San Luis.

