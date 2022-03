Adrián Chavez: ‘Hugo Sánchez, el único que puede darle a América lo que necesita’

Adrián Chávez, legendario exguardameta del América, señaló en charla con RÉCORD a Hugo Sánchez como el técnico ideal para poder sacar de la crisis a las Águilas, pues aseguró que conoce bien al 'Pentapichichi', quien sabe trabajar en el aspecto anímico de los jugadores.

"En este momento el técnico que puede motivar a los muchachos para poder sacarlos adelante es Hugo Sánchez, es el único técnico en este momento que puede darle al equipo lo que necesita, que es la parte mental", declaró para este medio.

"Yo lo tuve como compañero, lo tuve como entrenador, obviamente hay muchos detractores, como siempre, pero hay que recordar que fue el primer Bicampeón en torneos cortos. Los jugadores que estuvimos con él, nos damos cuenta de su forma de trabajar y lo que le dio éxito como entrenador fue tener fuerza de voluntad y mucha fortaleza mental", agregó.

Aunque para Chávez también hay otros nombres que pueden llegar a ocupar el banquillo de las Águilas, como Eduardo Bacas y Cristóbal Ortega, personajes que, de acuerdo con él, conocen muy bien a la institución y tienen los méritos suficientes para ocupar dicho puesto, pero que no han recibido la oportunidad.

"También está 'Lalo' Bacas, que todavía no tiene oportunidad de poder dirigir al equipo, está Cristóbal Ortega, que es el referente más grande que tiene el América; sin embargo, nunca ha tenido oportunidad de dirigir al equipo. La solución la tenemos en casa, no sé qué andan buscando afuera", apuntó.

Además, el 'Negro' mostró su rechazo hacia el actual azulcrema americanista, Fernando Ortiz, pues dijo que éste, no tiene las credenciales suficientes para ocupar el que es quizá el banquillo más caliente del futbol mexicano.

"No, por supuesto que no (no está de acuerdo con que Fernando Ortiz sea el técnico del América), con el debido respeto que se merece. Entonces, ahí todos tenemos el derecho de poder ser técnicos del América.

“¿Dónde quedan los Alfredo Tena, Cristóbal Ortega, Bacas, Vinicio, Mario Trejo, que han sido jugadores que han vivido y han sido parte de la formación de muchos jugadores del América? Para poder dirigir al América tienes que tener méritos para hacerlo", sentenció.

