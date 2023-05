Sebastián Córdova: 'No se jugó tan bien; vamos a buscar dar la vuelta'

Sebastián Córdova sigue viviendo uno de sus mejores momentos desde su llegada a Tigres en esta Liguilla del Clausura 2023, ya que se hizo presente por cuarto partido consecutivo con una anotación.

El dorsal 17 de los felinos fue clave en esta edición 130 del Clásico Regio, ya que fue el encargado de poner la igualdad en el marcador y que los dirigidos por Siboldi no se fueran al Estadio BBVA en desventaja.

Esta anotación llegó al minuto 50 cuando Javier Aquino encaró a su marcador por la banda y en cuanto encontró un espacio mandó un centro retrasado al corazón del área. Córdova apareció en esa zona para contactar de primera la esférica y mandarla al fondo de las redes a pesar de la estirada de andrada a su costado derecho.

"Pues agradecimiento porque me lo den (reconocimiento al mejor jugador del partido), no me sentía el todo a gusto creo que no se jugó tan bien como queríamos pero es lo que somos, somos Tigres y luchamos hasta el final. No se dio el resultado y vamos a buscar dar la vuelta ya en el estadio de Rayados", comentó el futbolista de 25 años.

De cara a este próximo duelo ante los Monterrey, el seleccionado mexicano tiene claro que una de las claves para sacar el resultado que los coloque en una nueva final en el fútbol mexicano será el trabajo en equipo: "Creo que lo que siempre venimos trabajando, es en pensar en el equipo, estar unidos y pues ahora sí que hacer pues todo por el compañero".

Finalmente, Sebastián le agradeció a la afición por el recibimiento y el apoyo que mostraron en el Estadio Universitario y les prometió que van a dejar todo por estar en la final: "Claro, nosotros sabemos que tenemos el apoyo de nuestra gente nos motiva mucho y también que sepan que nosotros hacemos también todo por ellos queremos ser campeones y queremos darle la octava a la afición".

