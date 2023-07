Siboldi alaba a Nahuel Guzmán tras triunfo ante León: 'Salvó al equipo del empate'

Tigres venció por la mínima a León en duelo correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2023, sin embargo, este resultado no hubiera sido posible sin Nahuel Guzmán, quien se vistió de héroe gracias a sus espléndidas intervenciones.

Por ello, Robert Siboldi, técnico de los felinos, reconoció el gran trabajo del guardameta argentino, quien registró siete atajadas en el encuentro. Además, afirmó que el 'Patón' se encuentra entre los mejores porteros en la historia del futbol mexicano.

“Nahuel tuvo un gran partido, una gran noche, que salvó al equipo del empate y mantuvimos el cero atrás, que era una de las consignas. Fue un partido interesante, que debemos mejorar.

“Está entre los mejores, no tengo ninguna duda. No puedo decirte en qué posición, pero está entre los cinco mejores de la historia, por lo que es, no es fácil lograr lo que consiguió”, mencionó en conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador uruguayo explicó que la propuesta ofensiva de los esmeraldas complicó el planteamiento de su equipo, por lo que buscó hacer ajustes en el segundo tiempo que no le terminaron por funcionar.

“Se logró el triunfo, nos enfrentamos a un gran rival, que juega bien. La sensación de que empezamos bien, controlando el juego, al rival, tuvimos algunas opciones de gol y después veíamos la posibilidad de aumentar el marcador y, en ese ida y vuelta, también nosotros dejamos algunos espacios.

"León comenzó a tener la posesión y nos tuvimos que defender atrás, y en el segundo tiempo ajustamos algunas cosas y siguió en el mismo tono; León con más énfasis de ir hacia adelante", agregó.

