Siboldi sueña con entrenar a una selección: “Todo entrenador busca dirigir un país"

Robert Dante Siboldi, entrenador de los Tigres, declaró en entrevista con David Faitelson, periodista de ESPN, que uno de sus sueños como estratega es el poder estar al frente de una selección nacional.

“Todo entrenador tiene una meta y es el dirigir la selección de un país. Y digo yo país porque llevo más de 34 años viviendo en México, pero si me dices la de México, por supuesto que si y si me dices la de Uruguay también me encantaría”, sentenció el estratega de los Tigres en entrevista.

Actualmente, la Selección Mexicana se encuentra dirigida por Jimmy Lozano de cara a la Copa Oro, pues el entrenador mexicano tomó el cargo tras el cese que tuvo Diego Cocca con tan solo cuatro meses al frente del combinado nacional.

“Yo creo que hay grandes entrenadores que están listos para dirigir a la selección de México, que han cosechado logros y cuentan con mucha trayectoria para poder compartirla hacia los jugadores”, declaró Siboldi.

