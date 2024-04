Técnico de Columbus explotó contra arbitraje de Concacaf tras partido ante Tigres

El partido de Ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf entre Tigres y Columbus Crew terminó con empate a uno. Los estadounidenses no pudieron aprovechar la localía para tomar la ventaja y ahora deberán buscar la victoria cuando visiten Nuevo León.

Al respecto, el técnico Wilfried Nancy terminó molesto con el arbitraje, no solo por la expulsión a Aidan Morris -que condicionó el encuentro-, sino en general por el trato que recibió por parte del cuarto árbitro. “Me viste en el campo, normalmente trato de estar bajo control, siempre que puedo".

"Pero no fue posible esta vez porque esto es obvio en términos de lo que marcaron, fue muy raro. Trato de proteger a mis jugadores porque jugamos once y la decisión nos dejó con diez. Luego tarjeta amarilla para el equipo contrario, luego amarilla, después la roja, no está bien, así de simple. No es por eso que empatamos, pero esto no es suficientemente bueno”, declaró Nancy al final del juego.

Enfatizó que la falta de comunicación con el cuerpo arbitral le pareció una falta de respeto. “Voy a ser muy claro con eso. Todos somos seres humanos, tratamos de hacer lo mejor posible, pero el respeto debería estar allí. Le pedí al cuarto arbitro que viniera porque es su trabajo, y me volteó a ver como si fuera un niño de 7 años".

“La forma en la que me educaron es respetar a la gente, si no me respetas, no te respeto. Puedes cometer errores, pero a veces no entiendo el trabajo de los árbitros. A veces las personas que están en las bandas y el cuarto arbitro deberían ayudar más al silbante central, pero no querían hacerlo, tan simple como eso. Todos saben que no hicieron un buen trabajo”, dijo Nancy

Ya en lo deportivo, reconoció que el rival supo aprovechar sus oportunidades y fueron eficientes en el gol de André-Pierre Gignac. No obstante, aseguró que confía en que puedan ganar en el Estadio Universitario. "Ganamos la batalla con y sin la pelota, sabemos que Tigres es un buen equipo, pero también nosotros lo somos. La idea ahora es descansar, preparar el juego contra DC y después iremos a México a tratar de ganar el juego, para eso estamos aquí”.

