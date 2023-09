El convenio entre Tigres y Feyenoord ya está dando frutos, ya que el canterano Luis Ibarra permanecerá un par de semanas con el conjunto de los Países Bajos para dar los primeros pasos del acuerdo que realizaron estas dos instituciones

El equipo de Nuevo León firmó el pasado 19 de julio una alianza con el Feyenoord, con la intención de desarrollar talleres de capacitación para entrenadores, programas de educación, formación técnico táctica coma intercambio de herramientas médicas, entre otras cuestiones. Dentro de este pacto entre los dos equipos se estableció que el vigente campeón de la Liga MX enviará a un jugador y a un coordinador de fuerzas básicas a las instalaciones del conjunto de Rotterdam.

El futbolista elegido para realizar este apartado de la alianza fue el sonorense Luis Ibarra, el cual permanecerá con las fuerzas básicas del equipo donde milita Santiago Giménez por alrededor de 15 días para vivir su primera experiencia europea y poder aprender lo máximo posible.

Cabe destacar que Ibarra llegó a la institución felina en 2021 después de un paso fugaz por la sub 13 de Cimarrones en 2019. Desde entonces él me dio campista ha participado con la sub 14, la Sub 16 y la Tercera División del futbol mexicano, sumando así 58 partidos disputados en los que ha logrado anotar en 18 ocasiones.

