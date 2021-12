Tigres: Carlos González fue aislado del equipo por posible contagio de Covid-19

Carlos González se encuentra a la espera de saber si está contagiado de Covid-19 luego de dar positivo en la prueba de antígenos, lo que hizo que se ausentara en la victoria de los Tigres (6-0) durante el partido de pretemporada que sostuvieron ante Venados en el Estadio Universitario.

"Carlos tuvo una prueba de Covid y salió positiva en antígenos y se mandó a hacer una de PCR, entonces hay que hacerle todos los estudios.

"No tiene síntoma, pero en estos días nos han hecho prueba de Covid-19 para llegar bien al torneo. Mañana nos dirán si se confirma o es falso positivo", declaró el Miguel Herrera en conferencia de prensa.

Por otra parte, el Piojo habló sobre el brote masivo de contagios a causa del Coronavirus que ha habido en los últimos días tanto en México como en el mundo.

"Vamos a estar atentos, hoy estamos con las mismas medidas de siempre, no hemos bajado la guardia en el club, seremos enfáticos en estas fiestas, tratar de no estar exponiéndonos a un contagio, hay una cuarta ola que afortunadamente no están siendo como al principio con muchos decesos.

"Es lo que tiene que saber el jugador que si esta contagiado se aísla 10 días como mínimo, tiene que cuidarse, seguimos sin bajar la guardia y seguiremos implementándolo como hasta el día de hoy", añadió.

