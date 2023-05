Tigres: Estas fueron las reacciones de los felinos tras el campeonato

Tigres remontó ante Chivas en el Akron y sumó su octava estrella de la Liga MX en un duelo emocionante y donde fueron dominantes tanto en la segunda parte como en los tiempos extras.

Las celebraciones por parte de la platilla no se hicieron esperar y en RÉCORD te dejamos las declaraciones de los futbolistas Felinos, quienes hablaron de la gran remontada de su equipo.

Guido Pizarro

“Contento, orgulloso de este equipo, esta familia, nunca paró de luchar, no nos rendimos le dimos la vuelta, eso que me van a dar (Trofeo Jugador del Partido) lo voy a dejar en el club, porque es del equipo, yo no soy el mejor jugador, las lágrimas son por todo el esfuerzo y por nuestras familias y nuestra gente, es para ellos”.

Diego Lainez

“Esto es Tigres, lo que yo he entendido desde que estoy aquí, me siento muy identificado, es lo que lo hace grande, es tener altibajos como todas las personas en la vida, pero lo importante es anteponerte ante ellas, dar la vuelta habla de la unión del equipo”.

Luis Quiñones

“Me tocó desde fuera, pero la verdad lo sufrí junto con mis compañeros, esto es lo lindo del futbol que siempre te da revanchas, hoy lo conseguimos”.

Nicolás Ibáñez

“Impresionante, la verdad es que es un sueño hecho realidad, a pesar de todos los cambios que hubo hace cinco meses, la vida nos está premiando otra vez con este torneo, estoy muy feliz”.

Mauricio Culebro

“El objetivo y la meta siempre fue clara, tuvimos un torneo muy complicado nos tocó tomar decisiones difíciles, pero es un grupo de profesionales más que nada de seres humanos, siempre estuvimos tranquilos porque sabíamos el equipo que teníamos, nunca perdimos la fe”.

Robert Dante Siboldi

“Chivas jugó bien, porque supo aprovechar nuestros errores, el partido lo teníamos nosotros controlado, salimos desde el primer minuto a proponer, los deseos de triunfar de salir campeón fue clara”.

André-Pierre Gignac

“Así es el futbol, es parte del show he tenido bajas y altas, sin dejar de luchar, me podrán decir lo que quieran, pero la verdad me siento muy bien, fallamos todos pero no paramos de intentar, esta es la definición de esta institución es sufrir, todas las finales las hemos ganado sufriendo, hoy conseguimos la octava con esta mezcla de jóvenes y viejitos”.

