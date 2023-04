Luego de que se anunciara la llegada de Robert Dante Siboldi a la dirección técnica de Tigres, comenzaron a circular memes y especulaciones sobre una mala relación entre el entrenador y los jugadores Nahuel Guzmán y Guido Pizarro por la bronca generada en la Copa GNP del 2020.

Sobe el tema, el técnico uruguayo informó en su primer rueda de prensa que mantuvo una conversación con los dos jugadores claves de los universitarios, dando a entender que todo se encuentra resuelto entre ambas partes.

"Se queda en el campo, yo ni me acordaba. Nahuel me dice que no pasó nada, eso fue producto de lo que pasó de cuando uno siempre quiere ganar, nadie quiere regalar nada. Ese momento terminó, pero la gente le toma más relevancia. No pasó nada, nunca hubo nada", sentenció Siboldi.

Después de esto, en el cuadro universitario sólo resta trabajar para salir de una mala racha en la que suman cinco partidos consecutivos sin ganar en el Estadio Universitario y en la posición siete de la tabla general de Liga MX.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIMA RUIZ TRAS DERROTA ANTE MAZATLÁN: 'EL ÚNICO RESPONSABLE SOY YO'