Tigres: Luis Quiñones se ausentó nuevamente de un entrenamiento de los felinos

Tigres se encuentra preparando el partido ante Xolos correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2022, por lo que este martes realizaron su entrenamiento en el Polideportivo. Sin embargo, los felinos no estuvieron completos, ya que Luis Quiñones no estuvo presente.

El atacante colombiano volvió a ausentarse del entrenamiento felino, no obstante, se desconocen las razones por las cuales no asistió a la práctica y es que de acuerdo con los reportes, el sudamericano no presenta ninguna lesión.

Al finalizar el entrenamieto, Miguel Herrera fue cuestionado sobre la ausencia de Quiñones, aunque el estratega mexicano aseguró, sin dar detalles, que todo se encontraba bien con el jugador de Colombia.

Esta no es la primera ocasión en este semestre en la que el atacante de Tigres se ve envuelto en polémica, pues en la pretemporada se negó a viajar a Estados Unidos para disputar un amistoso debido a que buscaba un aumento salarial, hecho que provocó que fuera enviado a entrenar con la Sub 20 del club.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SANTOS: BRIAN LOZANO IRÁ A PRÉSTAMO CON PEÑAROL REBAJANDO SU SALARIO UN 70%.