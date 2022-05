Tigres: Mauricio Culebro aseguró que no se siente aludido por los insultos de Nahuel Guzmán

Luego de que se dieran a conocer las sanciones de la Comisión Disciplinaria a Nahuel Guzmán tras el partido de vuelta ante Atlas, Mauricio Culebro, presidente de Tigres, afirmó que no se siente aludido por los insultos del guardameta, y es que en el reporte se indica que el guardameta felino se refirió a los directivos como 'sinvuergüenzas' y 'corruptos'.

"Hay que aclarar eso, el comunicado es escueto, en ningún momento dice que nos dice sinvergüenzas, corruptos a nosotros. Nahuel sale en la calentura del juego y empieza a gritar dentro del vestidor. No me siento aludido ni mucho menos, entonces no va por ahí. Como dijo Toño (Sancho), él estaba en el vestidor y él ya contestó esa pregunta", afirmó.

Previamente Antonio Sancho defendió al guardameta sudamericano, asegurando que él ya estaba en el vestidor cuando comenzó a lanzar insultos, y explicó que lo hizo debido a la calentura de la derrota.

"Yo estuve presente, Nahuel queda caliente del juego por la expulsión, por perder la eliminatoria, pero si alguien tiene una buena relación, soy yo, y ahí queda en la calentura del partido" mencionó.

Nahuel Guzmán recibió una multa por los insultos tras el partido ante Atlas, además se perderá un partido debido a que vio en dos ocasiones la tarjeta amarilla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS PREGUNTÓ A LEÓN POR LA CARTA DE VÍCTOR DÁVILA