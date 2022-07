Tigres: Miguel Herrera descartó a Juan Pablo Vigón para juego ante Querétaro

En lo que va del Apertura 2022 Rafael Carioca no ha sido tomado en cuenta como titular por Miguel Herrera en los Tigres, situación que cambiará para el juego ante Querétaro.

Y es que el propio el Piojo reveló que Juan Pablo Vigón sufrió una lesión que lo marginará del compromiso de la Jornada 6 ante Gallos Blancos.

"(VIgón) Andaba con una molestia en los tendones, le vamos a dar un poquito de descanso, ha tenido una participación continua", dijo Herrera en conferencia de prensa.

Además, el estratega habló del duelo ante los queretanos, último lugar de la tabla general del torneo.

"Es donde más podemos caer en exceso de confianza y ahí es donde nos equivocamos, los partidos no se ganan hasta que se juegan, ningún rival es débil hasta que no lo demuestras en la cancha así que vamos a salir con todo, los rivales se vienen a encerrar y tratan de conseguir un resultado que les sea benéfico, vamos a concentrarnos en no regalarle confianza excesiva al rival, vamos a tener la confianza del trabajo que venimos haciendo, pero de la que excede a caer en desatenciones, no”, señaló el Piojo.

