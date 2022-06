Tigres: Piojo Herrera ‘advirtió’ a sus jugadores que ya no puede haber reclamos a los árbitros

Tras sus peleas polémicas con los árbitros, Miguel Herrera ha decidido poner fin a las reclamaciones hacia los jueces que imparten justicia en el césped y los regaños comenzaron este sábado y el primero fue Yeferson Soteldo.

El jugador de Tigres cometió una falta en el partido de pretemporada en contra de Juárez este sábado por la tarde, y reclamó al silbante por marcarla: “la concha de tu madre”, le dijo Soteldo al árbitro, por lo que Piojo Herrera dijo que se tienen que acabar las discusiones.

“Se lo dije: ‘no puedes insultar al árbitro’ y lo insultaron todos eh. Se lo dije, ‘esto no pasa’. Tenemos que estar conscientes, todos, empezando por la cabeza que soy yo, hasta utileros, saber que el árbitro no va a tener cabida en nuestras palabras, para que no reclamen, es la idea”, dijo Herrera tras el partido.

Piojo Herrera comentó que en su equipo será el capitán quien tenga conversaciones con el silbante. “Para eso está el capitán, para que se acerque a hablar, para que no discutan, para que no reclamen, es la idea”.

Miguel Herrera fue expulsado en el partido ante Cruz Azul en los Cuartos de Final de la Liga MX del CL22 tras una polémica decisión del árbitro Fernando Hernández.

