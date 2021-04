Tuca Ferretti confirmó su salida de Tigres: 'No seguiré, es definitivo'

Ricardo 'Tuca' Ferretti confirmó lo que ya había adelantado Rubén Rodríguez, colaborador de RÉCORD. El brasileño anunció que dejará de ser el director técnico de Tigres en cuanto se dé por terminada la actual temporada.

"De esto no hay tema más que esto, terminando la temporada no seguiré, es definitivo. No volveré a hacer comentario del tema", respondió Ferretti cuando fue cuestionado en conferencia de prensa sobre su continuidad con Tigres.

El estratega brasileño también mencionó que ahora solo se encuentra enfocado en el partido del próximo sábado en contra de las Chivas esperando que el equipo juegue el Repechaje.

"Quiero hacer planes a corto plazo, sábado, no más. Cuando ya terminé ahí sí veré qué pienso. Tal vez ir a un restaurante, convivir con mis hijos que casi no hablo, pero solo pienso en el sábado y que haya una semana más", agregó Ferretti.

Ricardo Ferretti de esta manera confirmó que su ciclo de 11 años como entrenador de Tigres terminará en cuanto el club felino deje de tener participación en el Guardianes 2021.