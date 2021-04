Ángel Zaldívar: 'Fue difícil no poder tener regularidad, pero en mi cabeza siempre estuvo en Chivas'

Ángel Zaldívar no pensó en salir de Chivas pese a las pocas oportunidades. El hombre que ha colaborado al despertar del Rebaño en este Guardianes 2021 aseguró que siempre ha estado concentrado en colaborar con la causa rojiblanca, por lo que solicitó a sus compañeros valorar estar en una institución como el Guadalajara.

“No (pensó en salir). Fue difícil no poder tener regularidad o los minutos que uno quisiera, pero mi cabeza siempre ha estado en Chivas, estoy comprometido con estar aquí. Sueño con ganar más títulos con Chivas.

“Siempre he estado comprometido con el grupo, aportar lo que me tocara ya sea de cambio. Es un sueño poder estar aquí. Les digo a mis compañeros que valoren que están en Chivas, que tiene un trabajo, es algo por lo que debemos estar agradecidos todos. Voy a darlo todo por estar y ganar más títulos aquí”, declaró el 'Chelo' en conferencia.

Pese a ser partícipe para que los tapatíos consiguieran los nueve puntos que disputaron la semana pasada, el delantero de 27 años sabe que la decisión de alinearlo o no depende totalmente de Víctor Manuel Vucetich y no cuestiona su idea futbolística.

“No me corresponde. El profesor sabe lo que hace, sabe porque mete a cada uno y nosotros estamos para aportar al equipo donde quiera que estemos, siempre con la mejor disposición y eso hace grandes equipos.

“Donde te toque debes hacerlo bien y si no te toca debes apoyar al compañero. En los que me tocó entrar pude aprovechar, los que están no pueden bajar y nosotros que estamos en banca debemos hacer competencia”, puntualizó.

