Video: Nahuel Guzmán regañó a sus compañeros tras eliminación ante León

León eliminó a Tigres en las Semifinales del Apertura 2021 con marcador global de 3-3, pero gracias a su mejor posición en la tabla.

Tras el partido de Vuelta, que los felinos del norte perdieron por 2-1 en León, Nahuel Guzmán explotó en el vestuario y regaño a sus compañeros, como se reveló en video que circula en redes sociales.

"No hicimos el mejor partido, pero hay un detalle que se los digo siempre: no se metan más al arco cuando llegan los rivales, o si se meten, sáquenla. Marquen a los delanteros y que nos sirva, porque me cansé de decirlo. El Flaco lo hace un montón de veces, se meten al arco, pasen a marcar al delantero. Ormeño nos hizo un gol así, no se metan más al arco, déjenme que atajo yo, que ataja Miguel, que ataja el arquero", se escucha a Guzmán reclamarle a sus compañeros en el vestidor.

Nahuel Guzmán, un ejemplo de liderazgo en el vestidor y en el campo!Aparece en las buenas y en las malas! Un portero de época, dámelo siempre en mi equipo! En esta y en todas las vidas! pic.twitter.com/GzC9BkEAdm — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) April 7, 2022

"Entonces no se metan al arco y marquen a los que hacen gol, por favor se los pido. Todo lo demás estoy muy agradecido a pesar de que quedamos fuera, pero me cansé de decirles no se metan al arco", también dijo el arquero.

Guzmán se ha ocnvertido en uno de los líderes de Tigres desde su llegada en 2014, equipo con el que ha conseguido cuatro títulos de Liga, tres de Campeón de Campeones y una Liga de Campeones de Concacaf.

