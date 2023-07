Piojo Herrera tras la derrota de Xolos ante Pumas: 'Nos quedamos amargos'

Miguel Herrera comentó que su equipo se va con un sabor amargo por no conseguir la victoria ante Pumas en este arranque de la Apertura 2023. El director técnico de Tijuana señaló como principales culpables a las ocasiones en las que sus jugadores tuvieron algunas dudas terminaron por afectar directamente al marcador.

"Nos quedamos amargos, creo que el equipo hace lapsos de partido muy bueno, tienen ellos destellos sobre el primer tiempo y nos anotan un gol cuando nosotros mejor jugábamos, pero luego tenemos la capacidad de responder y le damos vuelta al partido y después obviamente ahí en cosas dudosas de repente caemos en desatenciones que obviamente le dan al rival la posibilidad de atacarlos", sentenció Herrera.

El Piojo comentó que su equipo tuvo antes la oportunidad de sentenciar el partido al marcar la tercera anotación, pero al final no lograron aprovechar la oportunidad y les costó: "Tuvimos el tres a dos primero nosotros y no lo aprovechamos y ellos lo terminan consiguiendo. Me parece que ya para lo que llevamos de trabajo con la gente que acaba de llegar ahí vamos, desafortunadamente salió Nico con el choque que tuvo de cabeza y perdimos un buen central ahí".

"Me gustó el primer ensayo, no era lo que queremos, porque lo que queremos es sacar el resultado de local, pero desafortunadamente hoy ellos fueron más certeros que nosotros", agregó el director técnico mexicano.

