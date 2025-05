¡Con nivel para Europa! Renato Paiva, ex técnico de Toluca, ve viable que Alexis Vega vaya al Viejo Continente

Cuando Alexis Vega regresó a Toluca procedente de Chivas, en el Clausura 2024, nadie habría imaginado su impacto en el equipo un año y medio después. El atacante llegó con sus antecedentes de indisciplina y un nivel muy bajo, pero de la mano de Renato Paiva, y este Clausura 2025, Antonio Mohamed reencontró su mejor versión.

De hecho fue pieza clave para que el equipo escarlata pusiera fin a una sequía de 15 años sin ser campeón en la Liga MX. "Él mismo lo admitió, públicamente incluso. Es un joven, y como todo joven, comete errores".

"Tienes 25 años, los errores ya están hechos. Aprende de ellos. No los repitas. No puedes borrarlos, pero sí vivir con ellos", compartió Paiva en entrevista en ESPN, en la cual relató sobre el trabajo que realizaron para recuperar a un Alexis Vega en su mejor nivel.

Alexis Vega fue pieza clave para Toluca en el Clausura 2025 | IMAGO 7

En Toluca le hicieron saber que era necesario

El estratega portugués no logró guiar al campeonato a los Diablos, pero sí encaminó el "renacer" de Vega Rojas. "Era una posición que necesitábamos, porque era mexicano, porque su entrenador -yo- lo conocía como nadie y lo quería mucho, porque era su casa, y volver a casa en momentos difíciles casi siempre ayuda".

"Todo se conjugó de forma positiva. Toluca era el lugar ideal. Todo fue con mucho cariño personal, muchos consejos dentro y fuera de la cancha, y una clara propuesta profesional. Le ofrecimos desarrollo individual, protagonismo en un equipo protagonista, y un trato humano. Él sintió eso desde el inicio, le gustó el proyecto, Toluca era su casa, y a partir de ahí todo fluyó", añadió.

Renato Paiva formó parte del resurgir de Alexis | MEXSPORT

Alexis con nivel para viajar a Europa

Tras su retorno a Toluca, Vega también regresó a la Selección Mexicana. El delantero fue llamado para un par de amistosos en junio de 2024, tras ocho meses de ausencia y apenas dos partidos disputados a inicios de 2023.

Para este año, de cara a la Copa Oro, nuevamente está en la lista preliminar para el torneo de Concacaf, lo cual podría impulsarlo para migrar al Viejo Continente. "Veo sus números en un campeonato difícil como el mexicano, y es protagonista".

"No tengo ninguna duda: puede jugar en cualquier liga del mundo. Está haciendo goles, siendo determinante. No me sorprende, era un proyecto bien pensado y ejecutado", sentenció Paiva cuando le preguntaron Vega podría jugar en Europa.

Vega regresó a las convocatorias del Tri por su nivel con Toluca | IMAGO 7