Gabriel Milito, nuevo DT de Chivas, considera a Pep Guardiola su maestro

Chivas confirmó este lunes a Gabriel Milito como su nuevo director técnico de cara al Apertura 2025. El argentino llega con experiencia en el futbol sudamericano y la historia de haber coincidido con un técnico como Pep Guardiola.

Como jugador, Milito fichó con Barcelona para la Temporada 2007-08 después de su paso por Zaragoza, en el cual militó por cuatro años. El club blaugrana, entonces bajo la dirección de Frank Rijkaard, pagó 18.5 millones de euros por el zaguero.

Bajo el mando del neerlandés disputó 42 partidos, con un gol (ante Huelva en LaLiga). Y aunque tras la salida de Rijkaard y llegada de Guardiola su actividad se redujo a raíz de una lesión del ligamento cruzado anterior de la pierna derecha, Milito tiene en gran estima al español.

Milito pasó por el Barcelona como jugador | CAPTURA

Milito considera a Guardiola su maestro

El nuevo técnico rojiblanco no pudo jugar la histórica temporada del triplete por la mencionada lesión de rodillas y de hecho también se perdió el sextete. Fue hasta enero del 2010 que pudo ponerse a disposición de Pep y no desaprovechó las enseñanzas.

"Algo que aprendí de Guardiola es a defender mientras se ataca. Pep es un fanático del ataque, pero también de la defensa; por eso sus equipos son los menos goleados", compartió Milito en la entrevista en Clank!.

En la misma charla habló sobre la importancia de la posesión, pero siempre que se sepa qué hacer con el balón, algo que también tuvo el Barcelona de Guardiola. "Los pases tienen que servir para algo. Puedes tener la posesión, pero si no disparas al arco, no me gusta. Tener la pelota para dominar, sí. Pero si no sabes qué hacer con ella, es mejor que la tenga el rival".

Milito estuvo en el histórico Barcelona de Guardiola | CAPTURA

Guardiola, el mejor entrenador para Milito

Fue en la Temporada 2010-11, antes de rescindir su contrato para regresar a Independiente, que Gabriel tuvo la dicha de ganar una Champions League con Barcelona. Fue la segunda Orejona para los blaugranas con Guardiola, a quien el argentino considera como el mejor estratega.

"Asume riesgos que no asume casi nadie. Además de tener muy buenos jugadores, él tácticamente es el Messi de los entrenadores", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alexis Vega piensa en el futbol europeo tras ser campeón con Toluca

Para Milito, Guardiola es el ejemplo a seguir | AP