Ambriz sobre fichaje de Luuk de Jong: 'No hay contrato firmado y no ha habido arreglo'

Ignacio Ambriz dio la cara luego de que Luuk de Jong se negara a ser nuevo futbolista de los Diablos Rojos. Y es que los reportes indicaron que se había llegado a un acuerdo entre los clubes y el jugador neerlandés para convertirlo en refuerzo del equipo.

El estratega del Toluca aclaró el tema en conferencia de prensa y aseguró que ni el seleccionado de Países Bajos, ni ningún otro jugador han firmado un contrato con ellos, solamente han tenido acercamientos.

"Hemos hablado con varios jugadores, algunos nos han dicho el porqué no pueden venir ahora. Se han tocado puertas, pero es una mentira, te lo digo honestamente, no hay contratos firmados, no ha habido arreglo con ninguno, simplemente se han acercado. En esa parte nosotros estamos tranquilos, ha sido más el runruneo de la prensa, de que Luuk de Jong ya estaba arreglado, pero no hay nada de eso", mencionó.

Ambriz declaró que Luuk de Jong fue una posibilidad para ellos, pues asegura que traer un jugador del Viejo Continente siempre beneficiará al balompié nacional.

"Era de las posibilidades que teníamos en el mercado, sí, siempre traer un jugador de Europa y de esa talla de los que se mencionaron, siempre va beneficiar al futbol mexicano, pero no hay nada concreto, no hay contratos firmados con ninguno de ellos", agregó.

El estratega mexicano finalizó mencionando que, con la llegada de los refuerzos, buscará tener un estilo de juego similar al que tuvieron los Diablos Rojos en la primera década del actual siglo.

"El margen de error es mínimo, no me espanta, ojalá me pueda acercar a ese estilo cuando jugaba Pepe (Cardozo) , Chiquis (García), Vicente Sánchez, voy a buscar que se parezca a ese Toluca, no al León", sentenció.

