¿Anticipa despedida? ‘Turco’ Mohamed quiere dirigir a Boca Juniors: “Sería lindo”

En su primer torneo en el banquillo escarlata Antonio Mohamed logró romper la sequía y darle su estrella número 11 a Toluca. Hoy ‘El Turco’ es ídolo para la afición de Los Diablos, sin embargo, existe el ‘miedo’ de que el entrenador argentino decida marcharse para dirigir a su país, pues hay rumores que está dentro de la agenda de Boca Juniors en caso de emergencia para el conjunto xeneize.

Mohamed salió campeón con Toluca | IMAGO7

En entrevista para el programa de radio argentino ‘Un buen día’, Antonio Mohamed despejó las dudas que había sobre su futuro en Toluca y ‘Tony’ aseguró que piensa cumplir su compromiso contractual con Los Diablos, aunque también abre la puerta a salir una vez finalice este acuerdo.

Ante los rumores que lo colocan constantemente como una opción para llegar al banquillo de Boca Juniors, Antonio Mohamed no ocultó su deseo de dirigir al gigante argentino, aunque aseguró que para que esto se dé se tienen que alinear varias condicionantes y una de esas es estar libre y sin compromisos con ningún equipo.

Antonio Mohamed sueña con Boca Juniors | MEXSPORT

“El día que Boca me ofrezca el cargo veremos, primero si estoy libre, sería lindo, como no, me encantaría, pero bueno nunca se dio, quién sabe si el destino me lo vuelve a cruzar, ojalá que sí”, declaró.