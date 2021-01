Cristante tras victoria de Toluca: 'La Liga MX tiene un nivel de juego importante, nadie regala nada'

Entre polémicas decisiones arbitrales, el conjunto Toluca inició el torneo con un triunfo en la bolsa y aunque este duelo dejó buenas sensaciones para su técnico Hernán Cristante, consideró que aún tienen cosas por mejorar y no deben descuidarse en una competencia como la Liga MX.

“Creo que cuando eres parte de una institución de este calibre lo último que se negocia es el esfuerzo, la voluntad. El resultado puede ser bueno o malo pero eso no es negociable, los chicos también lo entienden y no lo vamos a perder de vista. En México te encuentras con un nivel de juego importante, nadie regala nada y es lo último que se puede perder, la voluntad”, declaró en conferencia.

Por otra parte, aseguró que no cuestiona los veredictos de los silbantes y sólo agregó que al tardarse en tomar una decisión sólo producen más dudas sobre su trabajo, aunque también consideró que sus dirigidos respondieron a la altura de este partido.

“Yo no cuestiono las fallas que marca el árbitro, se tardaron mucho tiempo. Siempre dije que el VAR es un instrumento que es un útil para el árbitro. Creo que cuando se demoran ponen más dudas sobre un trabajo tan complicado como el que de ellos. No me desesperé nunca, hoy me mantuve tranquilo”, apuntó."

