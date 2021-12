Hernán Cristante 'huye' del futbol mexicano: 'La categoría no se compra'

Hernán Cristante no quiere saber más del futbol mexicano. A su salida del Toluca, el estratega argentino buscará nuevos desafíos en el balompié sudamericano pues no fue de su agrado ser relacionado con algunos promotores.

"Mi idea es salir ya del futbol mexicano, porque se me ha complicado; me vincularon con 'equis' o 'y' (promotores), y no es cierto. Ese tipo de intereses a mí no me mueven, ni me preocupan. Entonces, no quiero que se confundan las cosas y realmente decido trabajar en lo que más me gusta", fueron las palabras del exportero en entrevista con ESPN.

Respecto a los Diablos Rojos, Cristante tachó de "muy poca categoría" las formas con las que se dio su salida, pues la directiva se limitó a comunicarle por llamada telefónica que no seguiría al mando del equipo tras quedar eliminado por los Pumas en el Repechaje de este Apertura 2021.

"El lunes por la mañana, me reuní con los directivos. Sí había una molestia en la directiva... Me dijeron que iban a reunirse con el consejo. Por la noche, Suinaga me habló por teléfono para decirme que no seguía más.

"El día que yo quería despedir a la señora que trabajaba en mi casa, la llamé y hablé con ella. La categoría no se compra", indicó el argentino.

Respecto al nuevo director técnico en el Estado de México, Nacho Ambriz, Hernán no tuvo más que buenos deseos para su viejo conocido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: TIGRES LOGRÓ AGÓNICA REMONTADA ANTE LEÓN Y SE LLEVA VENTAJA PARA LA VUELTA

"Yo a Nacho le tengo aprecio. Es muy trabajador y sobre todo, cuando tiene material. Ojalá lo pueda capitalizar. Hay dos formas de salir campeón: una es hacer una gran inversión, llevando un proceso y tratando de acortar los caminos. Y otra, es no hacer una gran inversión, e ir capitalizando tu recorrido con un poco más de tiempo", apuntó Cristante.