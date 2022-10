Ignacio Ambriz tras victoria ante Querétaro: "El grupo está comprometido"

Toluca volvió a su mejor versión este domingo, pues goleó 4-1 al Quérataro, lo que alegró a Ignacio Ambriz, pues es el último partido de temporada regular de la Liga MX, antes del Repechaje.

Los últimos partidos habían sido adversos, pues los Diablos tenían siete partidos sin conocer la victoria, algo que provocó que se les escapara la Liguilla de forma directa. Es por eso que el grupo decidió cerrar filas u los jugadores charlaron, pero sin el entrenador, Ignacio Ambriz, quien detalló lo ocurrido.

"Hablaron entre ellos en la semana y eso me deja tranquilo porque el grupo está comprometido, yo no entré en esa charla. Cuando te vuelves responsable las cosas tienen que mejorar

No participé en esa charla, sí puedo decir que como jugador y capitán se dicen cosas fuertes. Hoy que los vi correr y luchar a todos, no es fácil por una amonestación te puedes quedar fuera de un Repechaje. Pero hoy lo manejaron bien. Los veo muy unidos", sentenció el estratega escarlata en conferencia de prensa.

Hablando sobre el partido, no todo fueron buenas noticias para el Toluca, pues pese a conseguir la victoria, culminaron el duelo con 10 hombres por la expulsión de Omar Rodríguez, algo que reprobó Ambriz, pues esta consciente que estas facilidades no las pueden cometer en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

“El futbol siempre es de rispidez. Te puedo decir que la primera amonestación para Omar (Rodríguez) no era, en mi concepto que yo veo el futbol. Después lo expulsan y así es el futbol y eso no me preocupa porque están conscientes todos los jugadores de la forma que a mí me gusta ser. Es de mucho contacto, a veces llegas tarde, pero es una plática que debo tener con ellos, no podemos regalar más expulsiones”, complementó.

